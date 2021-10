Calvarese ammette: "Cuadrado è un giocatore difficilissimo da arbitrare"

L'ex arbitro Giampaolo Calvarese è tornato a parlare della sfida tra Juventus e Inter: "È una gara complicata, la più difficile della mia carriera".

A poche ore dal Derby d'Italia, a far discutere sono alcune dichiarazioni rilasciate dall'ex arbitro Giampaolo Calvarese. Il direttore di gara di Teramo, che ha arbitrato Juventus-Inter dello scorso campionato come ultima gara della sua carriera, ha parlato al quotidiano Il Centro in questi termini della sfida.

"È una gara complicatissima, la più difficile della mia carriera. Avrei potuto gestirla meglio e me ne rammarico. Purtroppo Cuadrado è un giocatore difficilissimo da arbitrare, ci sono calciatori di difficilissima lettura e il colombiano è uno di quelli ”.

L'ultima sfida le due squadre è terminata 3-2 in favore dei bianconeri, capaci di imporsi grazie al gol di Cristiano Ronaldo e alla doppietta dello stesso Cuadrado . Ma proprio la direzione di gara di Calvarese fu molto contestata, per via di un calcio di rigore assegnato ai bianconeri per un fallo di Ivan Perisic proprio sull'esterno colombiano.

Ma di quella gara vengono ricordati anche altri episodi che non hanno lasciato pienamente soddisfatta l'Inter, ma tantomeno i bianconeri che finirono la partita in dieci uomini per via dell'espulsione - secondo alcuni eccessiva- comminata a Bentancur.

Calvarese ha anche commentato l'episodio della scorsa settimana che ha visto protagonista Daniele Orsato in Juventus-Roma , quando l'arbitro di Schio non ha concesso il vantaggio ai giallorossi annullando il gol di Abraham e fischiando un calcio di rigore in favore della squadra di Mourinho.