Calhanoglu ko in Turchia-Croazia: infortunio muscolare

Problemi per il centrocampista turco: contro la Croazia si arrende al 38' per un problema muscolare. Inter in apprensione.

Guai fisici per Hakan Calhanoglu: il centrocampista della Turchia, schierato titolare dal ct Kuntz nella sfida contro la Croazia valida per le qualificazioni ad Euro 2024, è stato costretto ad abbandonare il campo al minuto 38 a causa di un problema muscolare. Al suo posto è entrato Yuksek. Cambio obbligato per Calhanoglu, uscito dal campo dolorante e con la mano sulla fronte. Il fastidio, accusato probabilmente alla coscia sinistra, dovrebbe essere di natura muscolare. Per capire l'entità dello stop saranno necessari i primi accertamenti. Ulteriori informazioni arriveranno nel post gara. Intanto l'Inter trema: l'agenda di aprile, tra campionato e coppe, è fitta di impegni.