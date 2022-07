Calendario Serie B 2022/2023: le partite della prima giornata

Vede la luce il campionato di Serie B 2022/2023. A Reggio Calabria si è tenuto il sorteggio del calendario.

Per il primo calcio d’inizio bisognerà attendere giovedì 18 agosto, intanto però il campionato di Serie B 2022/2023 ha già formalmente visto la luce.

Presso l’Arena dello Stretto di Reggio Calabria, si è tenuto il sorteggio del calendario che disegna le trentotto giornate di una regular season che si protrarrà fino al 19 maggio 2023.

A differenza della Serie A, il campionato cadetto non si fermerà in occasione dei Mondiali in Qatar che si terranno tra il 18 novembre ed il 21 dicembre e la cosa si traduce in un calendario meno fitto che prevederà tre soste (a settembre, novembre e marzo), più quella invernale (tra il 27 dicembre ed il 13 gennaio).

Un torneo, quello di Serie B, che visto la forza ed il blasone di molte delle contendenti si presenta come equilibrato e destinato a regalare spettacolo.

A darne un assaggio sarà già la prima giornata che proporrà diverse sfide di cartello. Venezia-Genoa sarà una partita che vedrà protagoniste due retrocesse dalla Serie A, mentre la terza, il Cagliari, sarà impegnato sul campo del Como.

Partenza in casa per il Parma che ospiterà il Bari, mentre il Palermo riprenderà confidenza con la B affrontando il Perugia.

Di seguito gli accoppiamenti del primo turno del campionato di Serie B 2022/2023.

SERIE B 2022/2023: LA PRIMA GIORNATA