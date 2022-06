Calendario Serie A, i criteri di compilazione: gironi asimmetrici e niente derby alla prima giornata

La A è pronta a scoprire il calendario 2022/23: Milan, Inter, Napoli, Juve, Lazio, Roma e Fiorentina non si sfideranno nei turni infrasettimanali.

Venerdì 24 giugno 2022 alle ore 12 verrà svelato quello che sarà il calendario del campionato di Serie A per la stagione 2022/2023.

La diretta della compilazione del calendario sarà trasmessa in diretta su DAZN e sul canale ufficiale Youtube della Lega di Serie A.

CRITERI E VINCOLI DI COMPILAZIONE

Al momento in cui viene stilato, il calendario di Serie A prevede tutta una serie di vincoli e criteri che verranno seguiti dal sistema automatizzato.

Anche in questa stagione è previsto il calendario asimmetrico sia come sequenza sia come composizione all'interno di una giornata rispetto alle gare di andata.

Tra i criteri ci sono l'assoluta alternanza degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società:

EMPOLI-FIORENTINA

INTER-MILAN

JUVENTUS-TORINO

LAZIO-ROMA

NAPOLI-SALERNITANA

Inoltre:

- una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri;

- non possono essere programmati scontri tra Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina nei turni infrasettimanali;

- non sono previsti derby nei turni infrasettimanali e alla prima giornata;

- le Società partecipanti alla UEFA Champions League (Milan, Inter, Napoli, Juventus) non incontrano le Società partecipanti alla UEFA Europa League (Lazio e Roma) e le Società partecipanti alla UEFA Conference League (Fiorentina) nelle giornate di campionato comprese tra due turni consecutivi di Coppe Europee;

- in tutti i casi in cui ciò è stato possibile, si è tenuto conto delle situazioni di indisponibilità del campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza.