Calendario Liga svelato, subito Athletic-Barcelona: Clasico a ottobre

La Liga mostra le gare per la prossima stagione: Real Madrid e Barcellona si sfideranno a ottobre e marzo.

E' stato annunciato il Calendario della 2019/2020 al via il prossimo 18 agosto. Pronti via, il dovrà vedersela in casa del Bilbao per una sfida decisamente complicata con cui iniziare il cammino da Campione in carica. Il se la vedrà invece con il , mentre l'Atletico ospiterà il .

La grande attesa era ovviamente però relativa alle date del Clasico: il grandioso match tra Real Madrid e Barcellona si giocherà il 27 ottobre per la gara d'andata e il primo marzo per quanto riguarda la sfida di ritorno. Il Derby di Madrid invece sarà già a settembre, con Atletico e Blancos a confronto il 29 (ritorno il 2 febbraio).

Dopo la deludente stagione del Real Madrid sarà interessante seguire la nuova lotta per il titolo, in cui l' proverà nuovamente ad inserirsi: Zidane promette spettacolo grazie ai nuovi acquisti, mentre Simeone dovrà confermarsi maestro dopo le tante cessioni avvenute.

Interessante anche capire il peso del , che dopo aver fallito l'accesso alla proverà a risalire la china grazie ai nuovi acquisti di Monchi, ritornato nel suo vecchio club dopo aver lasciato la . Occhio anche alle neopromosse Osasuna, Granada e Maiorca.

Liga 2019/2010, la prima giornata:

Celta-Real Madrid

Mallorca-

Atlético Madrid-Getafe

-Siviglia

Alavés-

-

Betis-Valladolid

Leganés-Osasuna

Bilbao-Barcellona

-Granada