Calendario fittissimo per la prossima Serie A: proposto un turno diviso in due weekend

Il calendario del prossimo campionato di Serie A consentirà pochissimo riposo alle squadre: non ci sarà la pausa invernale.

Appena il tempo di mettersi alle spalle il campioneto 2022/2023 ed è già il momento di pensare concretamente a quello 2023/2024. Per il primo calcio d’inizio della nuova Serie A bisognerà attendere ancora quasi due mesi, intanto però abbiamo le date di inizio e fine del torneo: si partirà il 20 agosto 2023 e si chiuderà il prossimo 26 maggio 2024 in modo da poter lasciare poi spazio ai Campionati Europei.

Non sono queste le uniche certezze legate al prossimo campionato. Sappiamo infatti che le soste saranno tre (tutte legate agli impegni delle Nazionali) e che il calendario sarà fittissimo al punto che prevederà gare nel periodo di Natale (il 23 dicembre), a fine anno (il 30 dicembre) e anche nel giorno dell’Epifania (6 gennaio).

A differenza della scorsa stagione, quando i Mondiali programmati in autunno si tradussero in una lunghissima pausa invernale, nella prossima non ci si fermerà praticamente mai. A ciò va aggiunto che la Supercoppa Italiana, che probabilmente si disputerà a gennaio, per la prima volta vedrà impegnate quattro squadre (Napoli, Lazio, Inter e Fiorentina) che saranno dunque chiamate ad un ulteriore dispendio di energie.

Una lunghissima volata in piena regola che consente pochissimo riposo ed è per questo motivo che, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, nel corso dell’ultimo consiglio federale è stato proposto di ‘spacchettare’ una giornata di campionato nello spazio che va tra il post Supercoppa Italiana e la ripresa delle coppe europee a febbraio.

In sostanza il turno di campionato verrebbe diviso in due weekend con cinque partite in un fine settimana ed altre cinque in quello successivo.

Sarebbe questo un modo che consentirebbe a dieci squadre di ‘respirare’ nel primo weekend e ad altre dieci di farlo la settimana dopo.

Qualora la Lega di Serie A dovesse dare il suo via libera, andrebbe a quel punto trovato un incastro per gli ottavi di finale di Coppa Italia (il turno che vede l’inizio del cammino delle otto teste di serie).