Caldirola e Di Gregorio, gli 'interisti' che puniscono l'Inter

Il difensore ha realizzato il goal vittoria, il portiere è stato assoluto protagonista: entrambi hanno un passato in nerazzurro.

I grandi protagonisti del trionfo del Monza contro l'Inter, per uno strano scherzo del destino, sono due giocatori che sono passati dal settore giovanile nerazzurro.

Luca Caldirola, autore del goal che ha regalato la vittoria alla formazione di Palladino, è arrivato ad Appiano quando aveva appena otto anni facendo tutta la trafila dai Pulcini alla Primavera, di cui diventerà anche il capitano.

In nerazzurro Caldirola ha vinto anche tanto, seppure a livello giovanile: Campionato Giovanissimi Nazionali nel 2006, il Campionato Allievi Nazionali nel 2008 e il Torneo di Viareggio 2008. Non solo, il difensore ha anche debuttato in Prima squadra nella fase a gironi della Champions League in una gara contro il CSKA Mosca.

Oggi, a 32 anni e dopo una lunga carriera che lo ha visto pure giocare in Germania, Caldirola ha punito proprio la 'sua' Inter tanto che ai microfoni di 'DAZN' ha ammesso un pizzico di rammarico.

" Un po' mi dispiace perché ho trascorso 13 anni all'Inter, ma questo è il calcio".

Una storia simile a quella di Michele Di Gregorio, portiere classe 1997 cresciuto nelle file dell'Inter con cui vince un Campionato Primavera. Il suo cartellino era di proprietà dei nerazzurri fino alla scorsa estate quando la promozione del Monza in Serie A ha fatto scattare l'obbligo di riscatto.

In questa stagione, nonostante l'acquisto di Cragno, Di Gregorio ha conservato il posto da titolare tra i pali risultando spesso tra i migliori in campo così come accaduto a 'San Siro' in quello che sarebbe potuto essere il suo stadio.