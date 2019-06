Calcioscommesse, Valladolid: coinvolto anche l'ex Serie A Keko

Ci sarebbe l'ex Catania Keko tra i giocatori del Valladolid coinvolti nello scandalo calcioscommesse scoppiato in Spagna.

Nelle ultime ore ha fatto parecchio rumore la notizia pubblicato da 'El Mundo' secondo la quale sette giocatori del Valladolid avrebbero truccato la partita contro il per favorire un flusso di scommesse.

A detta di 'Cadena SER', l'incontro per pianificare il tutto sarebbe avvenuto a casa di Keko - ex giocatore del Catania in - durante un barbecue con il capitano Borja Fernandez ed altri giocatori.

Keko ha disputato 24 partite in Serie A tra il 2012 e il 2014 prima di trasferirsi in ed arrivare al Valladolid proprio all'inizio di questa stagione.

La foto dell'incontro è stata pubblicata dallo stesso Keko tramite il proprio profilo Instagram lo scorso 17 maggio.

Tuttavia Borja Fernandez si è difeso ai microfoni di 'Cadena COPE' sostenendo che al barbecue erano presenti anche le famiglie e non si trattava assolutamente di un incontro segreto, bensì di una festa organizzata nel giorno in cui ha comunicato l'addio al Valladolid.