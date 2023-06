In scadenza con il Crystal Palace, Wilfried Zaha può diventare un nuovo giocatore della Lazio: è un profilo gradito ai biancocelesti.

L'obiettivo numero uno rimane Domenico Berardi. Ma l'esterno del Sassuolo non l'unico nome caldo per la Lazio, intenzionata a regalare un altro elemento per la batteria di attaccanti presenti in rosa e sempre più convinta di poter puntare anche su Wilfried Zaha.

L'ivoriano classe '92, 31 anni da compiere, è stato proposto alla Lazio. Lo rivela 'Sky Sport', secondo cui l'ex Manchester United è un profilo particolarmente gradito ai biancocelesti. Sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico.

Il contratto di Zaha con il Crystal Palace, ovvero il club che ha difeso per quasi tutta la carriera, è infatti in scadenza: terminerà il 30 giugno e, dunque, dal giorno successivo il giocatore sarà libero di scegliersi autonomamente la futura destinazione.

Tra le opzioni in ballo, come detto, c'è anche la Lazio. Anche se nelle scorse settimane Zaha è stato accostato a più di un club europeo: la Roma, ad esempio, ma pure il Paris Saint-Germain.

Autore di 7 reti in 27 partite nella Premier League 2022/23, Zaha è uno dei nomi in ballo per la Lazio. Non l'unico, come detto: la trattativa con il Sassuolo per Berardi potrebbe arrivare presto a un punto di svolta positivo e, come rivelato da 'Repubblica' nei giorni scorsi, anche lo juventino Cuadrado si sarebbe proposto.