Calciomercato, Yaya Touré in Cina: ufficiale l'approdo al Qingdao Huanghai

A volte ritornano: Yaya Touré sembrava aver concluso la sua straordinaria carriera dopo aver rescisso a dicembre il contratto con l' , salvo poi lasciare tutti a bocca aperta con una nuova avventura.

L'ex centrocampista del ha firmato un contratto con il Qingdao Huanghai, club di seconda divisione cinese che ha creduto in lui nonostante le 36 primavere e l'inattività recente.

OFFICIAL: CL1 club Qingdao Huanghai have announced the signing of Ivorian legend Yaya Touré. pic.twitter.com/pTWDKK6pGc