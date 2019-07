Calciomercato Villarreal, ufficiale l'arrivo di Alberto Moreno

Alberto Moreno, svincolatosi dal Liverpool, si è accasato in Spagna, precisamente al Villarreal.

Nuova avventura in patria per Alberto Moreno, che a giugno è stato lasciato libero dal , che ha deciso di non rinnovargli il contratto in scadenza.

Nelle prossime cinque stagioni il terzino indosserà la maglia del Sottomarino Giallo del .

¡Uy, madre mía, pero qué chorprecha ! ¡Bienvenido al Submarino , @lfc18alberto! — Villarreal CF (@VillarrealCF) 9 luglio 2019

Questo il comunicato emesso, all'interno del quale si specifica che il giocatore ha firmato un contratto della durata di cinque anni.

"Il Villarreal ha raggiunto un accordo con Alberto Moreno per farlo diventare un proprio giocatore per le prossime cinque stagioni. Arriva da svincolato dopo aver terminato il proprio contratto con il Liverpool. Il giocatore, che ha già passato le visite mediche, si allenerà a partire dalla giornata di domani coi suoi nuovi compagni".

Con la maglia dei Reds ha collezionato un totale di 141 partite in cinque anni. In ha invece collezionato in passato 62 presenze con il .