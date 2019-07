Calciomercato Verona, Cornelius nome nuovo per l'attacco

Andreas Cornelius verso il ritorno in Serie A dopo il prestito al Bordeaux: sull'attaccante di proprietà dell'Atalanta si è fiondato il Verona.

Conquistata la promozione dopo un solo anno di purgatorio, il in vuole restarci il più a lungo possibile: tutto questo sarà possibile anche e soprattutto con un mercato in entrata che regali colpi adatti agli schemi del nuovo allenatore Ivan Juric.

Uno di questi potrebbe essere Andreas Cornelius: secondo 'Tuttosport' gli scaligeri avrebbero messo nel mirino l'attaccante di proprietà dell' ma in prestito al nella scorsa annata, in cui ha realizzato tre goal in venti presenze di .

Il danese era diventato 'celebre' per un motivo non lusinghiero: il rigore sbagliato contro il Copenaghen costato ai bergamaschi l'accesso alla fase a gironi d' ad agosto, delusione poi smaltita con la qualificazione ai gironi di Champions.

Cornelius non è l'unico atalantino a piacere al ds D'Amico: occhi anche su Arkadiusz Reca, Luca Valzania (in prestito al la scorsa stagione) e sul portiere Boris Radunovic, impegnato recentemente agli Europei Under 21 con la maglia della .

Per la mediana si valuta il ritorno dal di Luca Rigoni, già all'Hellas dal 2008 al 2014, e si lavora al prolungamento del contratto del gioiello Mattia Zaccagni.