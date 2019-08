Calciomercato Verona, Amrabat in città: visite mediche in corso

Amrabat sta svolgendo le visite mediche con l'Hellas Verona: il centrocampista marocchino classe 1996 è in arrivo dal Bruges.

Non solo Claud Adjapong per l'Hellas . Ufficializzato nel pomeriggio l'arrivo in prestito del terzino italiano dal Sassuolo, i veneti sono ora pronti a mettere a segno un altro importante colpo di mercato.

L'articolo prosegue qui sotto

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

In questi minuti Sofyan Amrabat sta infatti svolgendo le visite mediche con il club, pronto a unirsi alla truppa allenata da Ivan Juric.

Centrocampista classe 1996, il marocchino lascerà infatti il Bruges per dare inizio a una nuova avventura in . L'obiettivo è quello di aiutare il Verona a centrare la salvezza dopo la promozione ottenuta la scorsa stagione.