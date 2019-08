Calciomercato Verona, ufficiale l'arrivo di Adjapong: prestito con diritto di riscatto

L'Hellas Verona ha ufficializzato l'arrivo di Adjapong: il terzino saluta il Sassuolo e si unisce in prestito con diritto di riscatto ai veneti.

Si attendeva solo l'ufficialità e ora è arrivata. Claud Adjapong saluta il di Roberto De Zerbi e passa in prestito all'Hellas di Ivan Juric, neo-promosso in .

A dare la notizia è stato lo stesso club veneto attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale e nella quale viene spiegato come l'Hellas Verona manterrà anche il diritto sul riscatto del giocatore.

Un affare definito da giorni e che ora può far sorridere Juric, entusiasta di accogliere a Verona il terzino classe 1998.

Il Nazionale italiano quest'anno vuole infatti riscattare la sfortunata annata vissuta lo scorsa stagione, quando una frattura del perone lo ha costretto a lungo fuori dal campo.