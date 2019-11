Calciomercato United, Solskjaer vuole Kulusevski: è lotta con l'Arsenal

Il Manchester United ha messo gli occhi su Dejan Kulusevski: Solskjaer lo vuole a gennaio, ma sullo svedese dell'Atalanta c'è anche l'Arsenal.

Il mercato di gennaio è alle porte e tutte le grandi squadre si stanno guardando attorno alla ricerca dei rinforzi giusti per affrontare la fase clou della stagione: anche il non rimane con le mani in mano e cerca delle occasioni nel campionato italiano.

Tutti pazzi per Kulusevski. Ad oltre undici anni di distanza dal celebre film dei fratelli Farrelly che lanciò la bellezza mozzafiato di Cameron Diaz, è il centrocampista svedese di proprietà dell' a catturare le attenzione di mezza Europa. Secondo quanto riportato dal 'Sun', Solskjaer avrebbe individuato in Kulusevski il profilo giusto per rinforzare lo United e avrebbe pronta un'offerta da 40 milioni. Ma il tecnico norvegese non sarebbe il solo a bramare il 2000 in prestito al .

Sempre secondo il 'Sun' anche Unai Emery troverebbe in Kulusevski la pedina mancante per il suo . La che sta disputando Dejan Kulusevski con gli emiliani non sta passando inosservata nel gotha del calcio europeo: i 2 goal ed i 5 assist, infatti, non sono che la punta dell'iceberg dello straordinario apporto che il diciannovenne di origini macedoni sta dando alla causa dei 'Crociati'.

Anche in sono diverse le società interessate a Kulusevski: con la pronta a tornare alla carica dopo il rifiuto incassato in estate e l' alla ricerca dei rinforzi richiesti da Antonio Conte.