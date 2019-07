Calciomercato, ufficiale l'arrivo di Obi Mikel al Trabzonspor

Il centrocampista nigeriano ex Chelsea ha firmato un contratto di due anni con opzione per il terzo con la compagine turca del Trabzonspor.

Nuova avventura per il centrocampista della nazionale nigeriana ex John Obi Mikel. Il giocatore nella stagione 2019-2020 indosserà in la maglia del Trabzonspor.

Ecco il comunicato ufficiale messo dal club turco, all'interno del quale si specifica che il giocatore ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno.

Serbest statüde bulunan, Nijerya Milli Takımının kaptanı, Profesyonel Futbolcu John Mikel Obi ile kulübümüze transferi konusunda bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.



"E' stato firmato un accordo di 2+1 anni con il capitano della nazionale nigeriana Obi Mikel".

Nell'ultima stagione appena conclusa Obi Mikel ha indossato la maglia del , collezionando per metà stagione 19 presenze ed un goal.