Calciomercato, ufficiale il passaggio di Robinho all'Istanbul Basaksehir

Robinho è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell'Istanbul Basaksehir, che lo ha prelevato dai connazionali del Sivasspor.

Nuova avventura calcistica, sempre in Turchia, per l'ex giocatore di Milan e Real Madrid, Robinho. Il brasiliano è stato ufficializzato come nuovo acquisto dell'Istanbul Basaksehir, che lo ha prelevato dai connazionali del Sivasspor, dove nella prima parte della stagione ha ben figurato con 8 reti in 16 presenze.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Questo il comunicato emesso dal club al termine delle visite mediche, sostenute nella giornata odierna. "Il nostro nuovo acquisto Robinho ha superato nella giornata odierna le visite mediche. Sono stati eseguiti tutti gli esami necessari".

Yeni transferimiz Robinho, bugün @MedipolSaglik Mega Üniversite Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.



https://t.co/dfig7Eox9t pic.twitter.com/Qh8TTYqNgf L'articolo prosegue qui sotto — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 5 gennaio 2019

Robinho indosserà la maglia numero 70. Queste le sue prime parole, rilasciate nel corso della conferenza stampa di presentazione.