Calciomercato Udinese, Nestorovski è ufficiale: ha firmato per tre anni

Ilija Nestorovski è un nuovo attaccante dell'Udinese, adesso anche ufficialmente dopo l'annuncio di Marino. Arriva a costo zero.

Come annunciato da Marino in mattinata, Ilija Nestorovski è adesso un nuovo giocatore dell' a tutti gli effetti, è arrivata anche l'ufficialità da parte della società friulana.

"L'Udinese Calcio comunica l'ingaggio dell'attaccante Ilija Nestorovski, classe 1990, 182 cm di altezza, nato il 12 marzo a Prilep in Macedonia. Per lui tre anni di contratto con opzione per il quarto".

Il giocatore arriva a parametro zero, visto il recente fallimento del . Un grande colpo anche e soprattutto per questo per l'Udinese, oltre che per le caratteristiche dell'attaccante macedone, già apprezzato dal grande pubblico in .

Dell'acquisto del giocatore ha parlato il Direttore dell'Area Tecnica Pierpaolo Marino, accogliendo a braccia aperte il ragazzo.