Calciomercato Udinese, Marino annuncia: "Nestorovski è praticamente nostro"

Attualmente impegnata nel ritiro pre-stagionale, l' continua a muovere passi concreti sul mercato, dove è atteso a breve un nuovo arrivo. Si tratta di Ilija Nestorovski, attaccante attualmente svincolato dopo il triennio al .

A dare la notizia è stato il nuovo Direttore dell'Area Tecnica Pierpaolo Marino, che ha parlato dell'imminente arrivo del macedone in un'intervista a 'Il Gazzettino'.

I friulani non sono però sulle tracce solamente di Nestorovski, bensì anche di altri rinforzi in mezzo al campo.

"Per il centrocampo non abbiamo seguito soltanto Tokoz ma abbiamo presentato delle offerte per quattro centrocampisti. Siamo posizionati su di loro e vediamo quale delle nostre offerte potrà arrivare quanto prima conclusione. Per Pezzella abbiamo in piedi una trattativa con il , anche se non è ancora ben definita".