Calciomercato Udinese, Berhami al Sion: è ufficiale

Il centrocampista svizzero torna in patria per vestire la maglia del Sion: contratto biennale dopo aver lasciato l'Udinese.

Sedici anni dopo la sua unica annata in , Valon Behrami torna a confrontarsi con il massimo campionato elvetico. E' infatti ufficiale l'addio all' per il centrocampista, che ha firmato un contratto biennale con il Sion. Tutto confermato dunque: addio alla .

Behrami ha infatti ancora intenzione di giocare per almeno altri due anni, cosa che all'Udinese non sembrava più possibile: nelle ultime settimane si era infatti parlato di un possibile ruolo da dirigente per il giocatore, dopo al massimo un'altra stagione all'Udinese.

Invece conferma importante da giocatore per Behrami, desideroso di continuare ad indossare gli scarpini nonostante i 34 anni nella carta d'identità. Nell'ultima stagione deludente nono posto per il Sion nella Super League, ma quest'anno l'intenzione è quella di risalire la china stupendo in positivo.

Behrami porterà la sua esperienza nel campionato svizzero, concludendo, presumibilmente, la sua carriera proprio in patria: nato in Kosovo, ha comunque sempre militato nella Nazionale elvetica in virtù di un riconoscimento tardivo del paese d'origine.

Il classe 1985 approda in Svizzera dopo una carriera quasi interamente sviluppatasi in territorio italiano, escludendo gli anni al , al e all'Amburgo: per undici stagioni ha infatti militato tra , , , Udinese, e .

Nel 2018 tra l'altro Behrami è diventato il primo svizzero a giocare quattro Mondiali con la propria rappresentativa: un motivo d'orgoglio in più per un Sion deciso a fare benissimo nella prossima stagione del campionato. Oramai imminente.