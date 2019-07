Calciomercato Udinese, Becao ufficiale: arriva dal Bahia

Nuovo rinforzo per l'. Alla corte di Igor Tudor, come annunciato dal club friulano sul proprio sito, arriva il difensore brasiliano Rodrigo Becao.

"Udinese Calcio comunica di essersi garantita le prestazioni sportive del difensore brasiliano Rodrigo Becão. Il calciatore arriva a Udine dalla società EC Bahia, andando a rinforzare la retroguardia bianconera".

"Rodrigo, classe 1996, nella stagione 2018/2019 ha militato in prestito al Cska Mosca, giocando 34 partite e scendendo in campo in tutti e sei gli impegni di della squadra russa. Con l'Udinese ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024".