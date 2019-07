Calciomercato, Trezeguet sbarca in Premier League: è dell'Aston Villa

L'Aston Villa ha completato l'acquisto di Mahmoud Hassan, meglio conosciuto come Trezeguet: era seguito da Lazio e Sampdoria in Italia.

Era un obiettivo della in inverno e della pochi giorni fa, ma non approderà in : Mahmoud Hassan, noto come Trezeguet, giocherà in Premier League con la maglia dell' .

I 'Villans' hanno reso noto (senza comunicare la cifra) l'acquisto dell'esterno d'attacco, prelevato dai turchi del Kasimpasa e reduce dalla Coppa d'Africa disputata con il suo , eliminato agli ottavi dal .

We are delighted to confirm the signing of @Trezeguet from Kasimpasa for an undisclosed fee, subject to a work visa and international clearance.. ✍️



Full story 👉 https://t.co/oOgW3wP2Cs#WelcomeTrezeguet #AVFC pic.twitter.com/C2QghlFiaw — Aston Villa (@AVFCOfficial) July 24, 2019

Trezeguet ha giocato anche i Mondiali 2018 in e nell'ultimo campionato turco ha totalizzato nove goal e altrettanti assist in trentaquattro presenze.

Un soprannome 'ingombrante', derivante dall'ex bomber della , David: i tifosi dell'Aston Villa sperano che riesca a lasciare il segno come fatto dal francese a .