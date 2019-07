Calciomercato, il Torino accelera per Viviano: può arrivare per un milione

Emiliano Viviano è pronto a tornare in Serie A: il Torino sta accelerando con lo Sporting per l'ex portiere della SPAL, che farebbe da ombra a Sirigu.

Sei mesi allo senza mai scendere in campo, altri sei alla per conquistare una tranquilla salvezza, quindi il ritorno a Lisbona. Dove Emiliano Viviano non dovrebbe rimanere. Anzi, nel suo destino può esserci nuovamente la .

Secondo il quotidiano portoghese 'A Bola', il sta infatti accelerando per l'ex portiere della , tornato allo Sporting dopo il prestito di Ferrara. Il prezzo di Viviano, del resto, è tutt'altro che esorbitante: i granata potrebbero metterlo a disposizione di Mazzarri per appena un milione di euro.

Lo Sporting vorrebbe in realtà recuperare completamente i due milioni spesi un anno fa per strapparlo alla Sampdoria, ma - nonostante una clausola di rescissione di 45 milioni - potrebbe accontentarsi. Anche e soprattutto nell'ottica di risparmiare sullo stipendio di Viviano (altri due milioni lordi), il quale va peraltro in scadenza tra 12 mesi.

Dopo la , che però non è mai giunta a uno step davvero concreto della trattativa, è ora il Torino la favorita per riportare Viviano in . Non per consegnargli i guanti da titolare ma, almeno inizialmente, per ritagliargli il ruolo di vice Sirigu.