Calciomercato Torino, Verdi l'obiettivo per rafforzare l'attacco

Il Torino ha individuato in Simone Verdi un possibile rinforzo per l’attacco. Nei prossimi giorni potrebbe tentare l’affondo decisivo.

E’ una stagione ricchissima di impegni quella che attende il . Come noto infatti, complice l’accordo tra UEFA e , prenderà parte al secondo turno preliminare dell’ tra fine luglio ed inizio agosto e, qualora dovesse riuscire ad avanzare nel suo cammino e a superare anche il terzo turno di qualificazione, approderebbe al tabellone principale del torneo.

Affrontare una competizione europea vuol dire dover rafforzare la propria rosa e mettere a disposizione di Walter Mazzarri un maggior numero di elementi e, a quanto pare, è stato già individuato un rinforzo per il reparto avanzato: Simone Verdi.

Secondo quanto riportato da Sky, nelle scorse settimane ci sono già stati i primi contatti con il , ma adesso il Torino è pronto ad accelerare. Nel corso dei prossimi giorni si proverà a mettere ogni tassello al suo posto e a raggiungere un’intesa con il club partenopeo e con l’entourage del giocatore.

Verdi ha già vestito la maglia del Toro tra il 2011 ed il gennaio 2013 (12 presenze in Serie B, 4 in A e 3 in Coppa ) e sarebbe ben propenso a tornare a giocare all’ombra della Mole. Il Torino dal canto suo è pronto a regalarsi un ottimo rinforzo e sarebbe pronto ad offrire un ingaggio superiore a 1,5 milioni a stagione.

Verdi, classe 1992, è approdato al Napoli, dopo due ottime annate al nell’estate del 2018 a fronte di un esborso da circa 25 milioni di euro e con i partenopei ha collezionato 21 presenze in campionato condite da 3 goal.