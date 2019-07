Calciomercato Torino, proposto Lavezzi: 'no' dei granata

Niente ritorno in Italia e da Mazzarri per Ezequiel Lavezzi: l'argentino classe 1985 è stato proposto al Torino, ma il club ha detto no.

Un colpo per sognare in grande, dopo aver conquistato l'Europa. Il cerca l'occasione giusta sul mercato per regalarsi un altro nome importante e puntare ancora più in alto.

Come riporta 'Sky Sport', uno dei nomi che sarebbero circolati in orbita Torino è quello di Ezequiel Lavezzi. Il classe 1985 ha lasciato l'Europa e il per andare in nel gennaio 2016, ma un suo ritorno non è escluso.

Il 'Pocho' sarebbe stato proposto ai granata, ma la risposta è stata negativa. Se ci sarà un ritorno in , non sarà dunque a Torino. E, salvo sorprese, non ci sarà nemmeno un ricongiungimento con Walter Mazzarri dopo gli straordinari anni di .

Lavezzi ha segnato 33 goal in 69 presenze con l'Hebei. In vanta uno score di 38 reti in 156 partite giocate, tutte ovviamente con la maglia dei partenopei.