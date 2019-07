Calciomercato Torino, De Paul intriga: sul piatto 20 milioni

Il Torino coltiva la suggestione De Paul: i 20 milioni stanziati da Cairo sono lontani dalla valutazione dell'Udinese, ma le pretese possono calare.

Dopo l' , magari anche il colpo che non t'aspetti. In attesa di capire se il si ammorbidirà su Simone Verdi, il lavora alla suggestione Rodrigo De Paul.

'Tuttosport' spiega come la cifra stanziata dal club di Cairo per regalare a Mazzarri una pedina di qualità nel reparto offensivo sia sempre la stessa: 20 milioni di euro, che appare lontana dalla valutazione che l' attribuisce al suo gioiello.

I friulani, che per De Paul hanno registrato l'interesse di diversi club anche di prima fascia, in caso di cessione dell'argentino vorrebbero incassare non meno di 35 milioni: ma dopo le sirene costanti delle scorse settimane, di recente i rumors sembrano essersi affievoliti.

Ed ecco entrare in ballo il Torino, che punta sulla possibilità di mettere sul piatto 20 milioni 'cash' da versare all'istante: componente, questa, che trattando potrebbe cominciare a far vacillare l'Udinese.

La società dei Pozzo, che sborsò 3 milioni per portare De Paul in acquistandolo dal Racing Avellaneda, abbassando le pretese alimenterebbero l'intrigo di mercato coltivato dal Toro. Senza tralasciare la pista Verdi.