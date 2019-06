Calciomercato, super offerta cinese per Muller: 25 milioni annui

L'attaccante del Bayern Monaco non sembra però intenzionato a lasciare i bavaresi per una nuova avventura.

Le regole del calciomercato cinese sono cambiate, ma non del tutto. Nell'ultimo biennio, infatti, il governo ha messo un freno alle spese pazze da parte delle squadre militanti nella SuperLeague, che possono in ogni caso provare ad acquistare a prezzi contenuti i grandi campioni d'Europa. Sopratutto senza limitazione di stipendio.

Basti pensare che secondo Bild, Thomas Muller avrebbe appena ricevuto una grandiosa offerta dal campionato cinese da 25 milioni di euro a stagione. Una cifra abnorme, che porterebbe il tedesco ad essere tra i più pagati al mondo dietro ovviamente a Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo. I re dei re.

Muller, 29enne, non sembrebbe comunque intenzionato a lasciare il per un campionato poco competitivo come quello cinese, deciso a rispettare il contratto in scadenza nel 2021 con la squadra con cui ha giocato la sua intera carriera.

Nell'ultimo triennio Muller ha vissuto alti e bassi con il ed è ben lontano dall'importanza in Europa avuta in passato, quando veniva costantemente nominato per il Pallone d'Oro e nella lista dei migliori attaccanti continentali.

Ciò nonostante non si ritiene affatto un giocatore finito, ancora innamorato del Bayern e della possibilità di lottare in futuro per una seconda vittoria della . Lo stesso pensiero del resto di Sergio Ramos, anche lui deciso a proseguire con il Real dopo la super offerta cinese.

Muller è reduce da una stagione in cui ha vinto Coppa di e , ma nella quale ha anche perso il posto in Nazionale. Durante le ultime gare della rappresentativa tedesca, Low ha infatti deciso di lasciare a casa il Campione del Mondo 2014.