Calciomercato SPAL, Schiattarella ha risolto: c'è il Benevento

Pasquale Schiattarella lascia la SPAL dopo una promozione e due salvezze: ora dovrebbe andare al Benevento, favorito sul Chievo.

Protagonista dell'indimenticabile promozione dalla B alla A del 2017, ma anche delle due salvezze successive, Pasquale Schiattarella saluta la : è ufficiale la separazione dopo tre stagioni dense di soddisfazioni, prima come mezzala e poi come regista.

Ad annunciare l'addio del trentaduenne centrocampista di origini napoletane è stato lo stesso club ferrarese con un breve comunicato:

"S.P.A.L. srl comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il calciatore Pasquale Schiattarella".

Schiattarella dovrebbe ora avvicinarsi a casa, tornando a giocare in Campania: l'ambizioso , deciso a tornare in dopo averla assaggiata un paio di stagioni fa, è la grande favorita per aggiudicarsi le sue prestazioni.

Sullo sfondo c'è anche il , retrocesso in B appena qualche settimana fa e altrettanto desideroso di costruire una formazione da vertice. Schiattarella, però, dovrebbe proseguire la propria carriera a Benevento.