Calciomercato SPAL, colpo Igor per la difesa: è ufficiale

La SPAL si è assicurata le prestazioni del difensore centrale Igor: il brasiliano arriva a titolo definitivo dal Salisburgo e ha firmato per 4 anni.

La chiude un'importante operazione per la difesa, e si assicura il centrale brasiliano Igor. Il giocatore, come precisato dal club emiliano nel comunicato ufficiale, arriva a titolo definitivo dal .

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Il difensore brasiliano Igor Julio Dos Santos arriva alla #SPAL a titolo definitivo

Scopri di più https://t.co/FLzIXejTDZ#ForzaSpal pic.twitter.com/2bNEJh8DQv — SPAL (@spalferrara) June 26, 2019

"S.P.A.L. srl comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore brasiliano Igor Julio Dos Santos De Paulo. Il centrale difensivo, classe 1998, arriva in biancazzurro a titolo definitivo dalla società austriaca Red Bull Salisburgo. Igor Julio Dos Santos ha firmato un contratto con la SPAL fino al 30 giugno 2023 con opzione di rinnovo per la stagione successiva".

Reduce dall'esperienza in prestito nell' Vienna, Igor ha firmato un contratto fino al 2023 con la società biancazzurra, con opzione per un'ulteriore stagione. Nell'ultima stagione il brasiliano ha giocato 30 partite, di cui 27 in campionato e 3 in Coppa d'Austria.

Nella sua avventura austriaca, nella quale Igor ha giocato anche con le maglie di Liefering, Salisburgo e in prestito al Wolfsberger, il centrale ha collezionato in tutto 85 presenze, di cui 80 in e 5 in Coppa d'Austria, senza mai trovare la gioia del goal.