Calciomercato SPAL, Antenucci può finire al Bari in Serie C

Il Bari vuole fare le cose in grande dopo la promozione in Serie C: offerto un triennale a Mirco Antenucci, punto di riferimento della SPAL.

Vincitore del proprio girone in Serie D, il Bari ha voglia di scalare fino alla massima serie in pochi anni: per questo motivo il prossimo campionato di C che vedrà all'opera i 'Galletti' sarà - almeno nelle intenzioni della proprietà - all'insegna delle primissime posizioni.

Per riuscire nell'intento serviranno giocatori che quella categoria (o altre superiori) l'abbiano già calcata: è il caso di Mirco Antenucci, reduce da due stagioni in A con la , guidata a due brillanti salvezze.

Come riferito da 'Sky Sport', l'attaccante potrebbe decidere di accettare un doppio salto all'indietro: il Bari ha offerto un allettante triennale, al contrario di , e che non si sono spinti oltre un biennale.

Per i pugliesi sarebbe un innesto di sicuro affidamento tecnico: l'ultima stagione con la SPAL Antenucci l'ha conclusa con cinque reti in trentasei apparizioni, molte delle quali collezionate da subentrato.

Il classe 1984 potrebbe non essere l'unico rinforzo proveniente dalla A: per mercoledì è in programma un incontro con il per discutere di Pierluigi Frattali, portiere di riserva dei ducali.