Calciomercato, Solskjaer vuole Haaland: Manchester United favorito

La presenza del connazionale Solskjaer potrebbe indurre Haaland a scegliere il Manchester United: i due lavorarono insieme al Molde in Norvegia.

Media realizzativa da record per Erling Braut Haaland: sono 26 le reti in 18 partite stagionali con la maglia del , un'enormità per un ragazzone di soli 19 anni che sta facendo parlare di sé tutto il mondo pallonaro.

Questa sarà, con ogni probabilità, la sua ultima annata in prima del grande passo verso una big d'Europa: secondo 'Dagbladet' in prima fila ci sarebbe il allenato dal connazionale Ole Gunnar Solskjaer.

Proprio la presenza in panchina dell'ex attaccante potrebbe convincere Haaland a scegliere i 'Red Devils': i due lavorarono insieme tra il 2017 e il 2018 in Norvegia al Molde, di cui Solskjaer era tecnico prima del ritorno in .

E' giusto, dunque, mettere il Manchester United al primo posto tra le pretendenti: più defilata la Juventus che comunque ha provato ad allacciare dei contatti con Mino Raiola, agente del bomber classe 2000.

Per spuntarla i bianconeri dovranno offrire argomenti economici convincenti sia per il Salisburgo che per il ragazzo: altrimenti il suo futuro parlerà inglese, a meno di ribaltoni ed inserimenti di altri top club in grado di cambiare le carte in tavola.