Calciomercato Juventus, contatti per Haaland: vertice con Raiola

Erling Haaland fa impazzire tutti in Europa, Juventus compresa. I bianconeri hanno parlato con Raiola del talento norvegese. E pensano ad Havertz.

Oggetto del desiderio di mezza Europa, con il sogno Premier League e un futuro già scritto in un top club. Erling Haaland fa impazzire tutti e i suoi 23 goal in 17 partite nella stagione 2019/20 non sono altro che la conferma di un talento puro che ha rapito le big europee. compresa.

Secondo il 'Corriere dello Sport', i bianconeri nelle scorse settimane hanno iniziato ad allacciare i contatti per il classe 2000 norvegese. Il suo agente è Mino Raiola, nome ben conosciuto in casa e che già qualche mese fa ha portato a Matthijs De Ligt.

Dopo l'olandese, i bianconeri vogliono un altro super talento che sta usando la come rampa di lancio: con il Haaland ha segnato 7 goal nelle prime 4 partite, con una tripletta con il , tre goal in due partite al e un goal anche ad Anfield contro il .

Su di lui sarebbe fortissimo l'interesse anche del Manchester United, ma la mancata cessione di Pogba ha raffreddato i rapporti tra i club e il procuratore. La Juventus prova ad approfittarne. Anche se la richiesta del Salisburgo potrebbe essere di almeno 90 milioni di euro.

Non soltanto Haaland però. Paratici ha fissato l'altro obiettivo giovane per il futuro. Si tratta del classe 1999 Kai Havertz, di proprietà del Leverkusen e già da un anno nel giro della nazionale tedesca. Ha già affrontato i bianconeri nel girone di Champions League, senza impressionare, ma il talento non gli manca.

A soli 20 anni Havertz ha già 120 presenze da professionista, numeri da capogiro per un giocatore che piace a tanti top club, su tutti, e può costare dai 70 milioni di euro in su. La Juventus si costruisce il futuro.