Calciomercato Siviglia, Oliver Torres a un passo: 9° acquisto di Monchi

Dopo Fernando, il Siviglia è pronto a chiudere anche per Oliver Torres, centrocampista del Porto: operazione da 12 milioni di euro.

Scatenato, com'era già accaduto - invero con risultati piuttosto deludenti - 12 mesi prima a . Monchi scioglie le briglie e il mette a segno un altro colpo sul mercato: dal è in arrivo Oliver Torres.

Secondo il quotidiano portoghese 'Record', il Siviglia pagherà 12 milioni di euro per il ventiquattrenne centrocampista. Per il giocatore è invece pronto un contratto quinquennale. Nei prossimi giorni, se non nelle prossime ore, sono previste firma e ufficialità.

In passato convocato dall'Under 21 della ma mai dalla nazionale maggiore, Oliver torna in patria dopo tre stagioni al Porto, dove aveva peraltro già giocato nella seconda parte della stagione 2013/14. In precedenza il suo cartellino era di proprietà dell' , dove però non ha mai sfondato.

La coppia Monchi-Lopetegui, insomma, sta iniziando a costruire il Siviglia che verrà. E Oliver, come detto, è il nono acquisto in pochissime settimane. Il precedente era stato Fernando, ex City e ; prima di lui erano già arrivati Koundé, Dabbur, Ocampos, Diego Carlos, Joan Jordan, Reguilon e de Jong.