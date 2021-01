Tuttosport - Scamacca-Juventus, si lavora ad un prestito in 'stile Morata'

La Juventus sembra orientata a concentrare tutti i suoi sforzi su Scamacca: il Sassuolo ha aperto al prestito lungo.

La è alla ricerca di un attaccante, una prima punta, da affidare ad Andrea Pirlo immediatamente. L'operazione si è resa ancora più urgente dopo la partita di domenica sera contro il , che ha visto l'infortunio di Paulo Dybala.

Arkadiusz Milik sembra una trattativa possibile solo per fine stagione, e quindi anche a costo zero. Fabio Quagliarella si è defilato, decidendo di restare alla . La Juventus adesso sembra avere un unico preferito: Gianluca Scamacca.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', la Juventus sta cercando di imbastire la trattativa con il Sassuolo, proprietario del cartellino di Scamacca, sulla base di un prestito oneroso (magari di 18 mesi) con diritto di riscatto, come successo per Alvaro Morata con l'.

Il Sassuolo valuta il suo gioiellino circa 25/30 milioni di euro e di solito non è una società che scende a compromessi. Ma visto che il giocatore sta giocando al , non sarebbe una perdita per la formazione di Roberto De Zerbi, lanciata tra le grandi del nostro campionato.

Per questo avrebbe aperto al prestito alla Juventus, lungo e non solo per una stagione, e che permetterebbe alla Vecchia Signora di spalmare economicamente l'operazione su più bilanci.

Il calciatore, attualmente al Genoa, è esploso in questa stagione. Ha giocato 15 partite e segnato 6 goal tra e Coppa . E' ancora molto giovane, essendo nato nel 1999 e piace per questo alla Juventus, che potrebbe contare su di lui per il presente ma anche e soprattutto per il futuro.