Juventus su Scamacca: sondaggio per averlo subito

In prestito dal Sassuolo, l'attaccante italiano si è messo in mostra a fine 2020 tra Genoa e Nazionale Under 21 azzurra.

Non solo l'esperto Cristiano Ronaldo, capocannoniere della e massimo simbolo dei bianconeri. In questa stagione Madama sta puntando anche su giocatori italiani e giovani, da Chiesa a Kulusevski, passando per McKennie. Ora la possibilità Gianluca Scamacca.

Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, c'è stato un sondaggio della Juventus per arrivare a Scamacca, bomber del in prestito dal , che negli ultimi mesi si è messo in mostra come uno dei giovani virgulti azzurri più importanti della scena italiana.

Bagarre per Scamacca, con diverse big sulle sue tracce: ora anche la Juventus valuta un suo inserimento nella rosa a disposizione di Pirlo, nell'infinita lista di un nuovo attaccante che varia da nomi a sorpresa come Quagliarella a vecchie fiamme come Giroud.

Sei reti in quattordici presenze con la maglia del Genoa fin qui per Scamacca, trascinatore dell'Under 21 in autunno, con tre reti segnate nelle ultime gare di novembre. Con l'arrivo di Ballardini non sembra più avere il posto da imprescindibile in rossoblù, ragion per cui si fa un gran parlare del suo futuro.

Classe 1999, Scamacca ha appena compiuto ventuno anni. E' sotto contratto con il Sassuolo fino al 2023, ma l'accordo temporaneo con il Genoa scadrà il prossimo giugno. Le grandi pressano per averlo subito, ma per averlo servirà mettere sul piatto una cifra importante.

Il match di domenica sera tra Juventus e Sassuolo potrebbe portare ad un passo in più nella trattativa, con il Genoa che eventualmente chiederebbe un indennizzo o una contropartita tecnica per il proseguo della stagione. Rimarrà sicuramente in Liguria, invece, Eldor Shomurodov.