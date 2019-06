Calciomercato Sassuolo, Odgaard va all'Heerenveen: è ufficiale

Dopo appena un anno e una presenza, Jens Odgaard lascia il Sassuolo e vola in Eredivisie: è stato ceduto in prestito secco all'Heerenveen.

L' nel 2017, il nel 2018 nell'ambito dello scambio con Matteo Politano, e ora per Jens Odgaard si aprono le porte di un nuovo trasferimento: il centravanti danese è un nuovo giocatore dell'Heerenveen.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Ad annunciarlo, sui rispettivi siti ufficiali, sono stati sia il club neroverde che quello olandese. Odgaard giocherà in Eredivisie in prestito per una stagione, pronto dunque a tornare alla base tra 12 mesi. Assieme a lui arriva all'Heerenveen anche il centrocampista Hicham Faik, dai belgi dello Zulte-Waregem.

De eerste twee versterkingen voor het nieuwe seizoen:



✅ Jens Odgaard

✅ Hicham Faik#éénmetHeerenveen https://t.co/4ido5Eqki3 — sc Heerenveen (@scHeerenveen) 22 giugno 2019

Odgaard lascia (momentaneamente, come detto) la dopo aver collezionato appena una presenza: nella gara pareggiata per 1-1 al Mapei Stadium contro la , lo scorso 24 febbraio, nella quale è entrato in campo al posto di Matri negli ultimi 15 minuti.