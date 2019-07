Calciomercato Sassuolo, Obiang vicino: nove milioni al West Ham

Quattro anni dopo l'addio alla Serie A, Obiang può tornare in Italia come rinforzo per il centrocampo del Sassuolo.

Dopo gli anni passati alla , Pedro Obiang è pronto a tornare in per vestire la maglia del . Il centrocampista classe 1992, attualmente in forza al , può infatti essere il prossimo acquisto della formazione neroverde per il 2019/2020.

Secondo Sky Sport, il Sassuolo ha offerto nove milioni al West Ham e c'è grande ottimismo per la conclusione positiva della trattativa. Il 27enne era stato vicino anche a a e nelle ultime sessioni di calciomercato, ma stavolta dovrebbe veramente arrivare l'ok.

Obiang ha fatto parte della Sampdoria tra il 2010 e il 2015, prima di essere ceduto al West Ham per sette milioni generando una grossa plusvalenza, visto l'acquisto per appena 130.000 euro dopo aver militato nelle giovanili dell' .

Nel West Ham il centrocampista della Guinea Equatoriale non è stato un titolare indiscusso, ritagliandosi comunque uno spazio importante nell'ultimo quadriennio del team olandese. Non solo Obiang per il Sassuolo, interessato anche al difensore del , Romagna.

Ferrari infatti potrebbe approdare all' come sostituto di Mancini e in quel caso sarebbe proprio Romagna la prima scelta di De Zerbi per la difesa: difficile però che il Cagliari lasci partire il giovane difensore a meno di offerte importanti.

Prima di pensare alla difesa però c'è da chiudere l'affare Obiang: settimana decisiva per il possibile ritorno in .