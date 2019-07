Calciomercato Sassuolo, Letschert all'Amburgo: è ufficiale

Il Sassuolo ha ceduto Timo Letschert all'Amburgo a titolo definitivo, il difensore centrale era reduce dal prestito all'Utrecht.

Operazione in uscita del che ha ufficialmente ceduto Timo Letschert all'Amburgo, squadra che milita nella Serie B tedesca. Il difensore si trasferisce in a titolo definitivo.

Letschert d'altronde non rientrava nei piani di De Zerbi, tanto che non era stato neppure convocato per il ritiro in attesa di trovare una nuova sistemazione.

Nell'ultima stagione Letschert ha giocato in dove era stato girato in prestito all'Utrecht, ora per lui inizia invece l'avventura in Germania.

Difensore olandese, classe 1993, Letschert era stato acquistato nel 2016 proprio dall'Utrecht ma in non ha mai sfondato. La sua storia in neroverde adesso è ufficialmente finita.