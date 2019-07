Calciomercato Sassuolo, Gravillon ad un passo: c'è l'accordo con l'Inter

Il Sassuolo si appresta ad accogliere Andrew Gravillon. Il difensore arriverà dall’Inter in prestito con diritto di riscatto.

E’ una delle società che più si è mossa in questa prima parte della sessione estiva di calciomercato e, dopo aver già rafforzato ogni settore del campo, ora si appresta a regalare un nuovo innesto a Roberto De Zerbi.

Mancano ancora i crismi dell’ufficialità, ma ormai sembra cosa fatta l’approdo di Andrew Gravillon al . Secondo quanto riportato da Sky infatti, il club neroverde ha trovato la definitiva intesa con l’ per l’approdo del difensore classe 1998.

L’operazione con i meneghini verrà chiusa sulla base di un prestito oneroso da un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 9 e già nella giornata di martedì il giocatore dovrebbe sottoporsi alle visite mediche di rito che precederanno la firma sul contratto.

Gravillon è cresciuto calcisticamente proprio nell’Inter e con la Primavera nerazzurra ha vinto un Campionato ed una Coppa . Convocato anche in prima squadra nella stagione 2016/17, ha esordito in con la maglia del , per poi esplodere definitivamente nella scorsa annata in B con il (ancora in prestito) con il quale ha totalizzato 29 presenze in campionato alle quali vanno aggiunte altre due in .