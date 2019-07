Calciomercato Sassuolo, è Toljan il sostituto di Lirola

Il Sassuolo, in caso di partenza di Lirola (destinazione Fiorentina) vorrebbe Toljan del Borussia Dortmund. A centrocampo l'obiettivo è Obiang.

Il non vuole farsi trovare impreparato nel momento in cui dovesse concretizzarsi l'affare che porterà Pol Lirola alla (trattativa in corso coi viola, non bastano i 10 milioni di euro offerti, ma il giocatore spinge per il trasferimento).

Per questo motivo, secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza neroverde ha già intrapreso i contatti con il per Jeremy Toljan.

Il calciatore, classe 1994, nell'ultima stagione in prestito al Glasgow (14 presenze), ha già manifestato il proprio benestare al trasferimento in .

La squadra di De Zerbi si muove anche per quanto riguarda il centrocampo: l'obiettivo è l'ex , adesso al , Pedro Obiang.