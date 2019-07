Calciomercato Sassuolo, Boateng non resterà: su di lui c'è il Besiktas

Potrebbe essere finita l’avventura di Boateng al Sassuolo: non riscattato dal Barcellona, potrebbe ripartire dal Besiktas e dalla Turchia.

Approdato al lo scorso gennaio con la formula del prestito con un diritto di riscatto fissato a circa 8 milioni di euro, Kevin-Prince Boateng sembra già essere giunto al capolinea di un’avventura culminata con la conquista del titolo di campione di , ma costellata da pochissimi acuti.

Secondo quanto riportato da Sky infatti, il club blaugrana non riscatterà il giocatore il cui futuro non sarà comunque al , il club proprietario del suo cartellino.

Per Boateng potrebbe esserci alle porte una nuova esperienza lontana dall’ . Ad attenderlo ci sarebbero infatti il ed il campionato turco.

Al giocatore è già giunta un’offerta dalla che sta esaminando in queste ore e che potrebbe portarlo a vestire l’undicesima maglia diversa dopo quelle di Hertha, , , Portsmouth, , 04, Las Palmas, , Sassuolo e appunto Barcellona.

Approdato nel club neroverde nell’estate del 2018, il centrocampista ghanese dopo aver segnato quattro reti nelle prime 13 giornate di della scorsa stagione, non è poi riuscito a ripetersi al Barcellona. Chiuso da attaccanti di valore mondiale, in blaugrana ha totalizzato appena 3 presenze in , alle quali va aggiunta una in Coppa del Re.