Calciomercato, Sannino a un passo dall'Honvéd: ripartirà dall'Ungheria

Chiusa l'esperienza al Novara, Sannino è pronto a ripartire dal campionato ungherese: nei prossimi giorni attesa la firma con l'Honvéd.

Giuseppe Sannino è pronto a ripartire dall'Ungheria. Senza panchina dal 5 maggio scorso, quando ha terminato la sua esperienza al Novara, il tecnico di Ottaviano è ora a un passo dalla firma con l'Honvéd.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', l'ex tecnico di e , tra le altre, dovrebbe infatti essere annunciato come nuovo tecnico della compagine ungherese nei prossimi giorni. Per Sannino non si tratterà della prima esperienza al di fuori dell' , avendo già allenato in passato il in e l'APO Levadiakos in Grecia.

Squadra militante nella Nemzeti Bajnokság I, corrispondente alla nostra , l'Honvéd in questa stagione si è classificato al quarto posto in campionato, venendo poi sconfitto per 2-1 dal MOL Vidi nella finale della Coppa d'Ungheria.

Famoso soprattutto per essere stata la squadra in cui ha militato per la maggior parte della propria carriera una leggenda come Ferenc Puskás, l'Honvéd dagli inizi degli anni 2000 è già stato allenato diverse volte da tecnici italiani. L'ultimo in ordine di tempo è stato Marco Rossi, capace di vincere un campionato nella stagione 2016/2017, quando poté contare anche sui goal dell'ex Davide Lanzafame.