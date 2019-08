Calciomercato Sampdoria, Sala ai saluti: per lui niente numero di maglia

Accostato nelle scorse settimane a Parma e Milan, Jacopo Sala non rientra nei piani della Sampdoria. Non gli è stato assegnato un numero di maglia.

“Con le qualità tecniche di Sala ce ne sono pochi, forse solo Cancelo". Parole e musica di Marco Giampaolo, che lo scorso dicembre ha così parlato dell’esterno della per il quale il mondo oggi sembra essersi ribaltato.

Dopo una stagione nella quale, dopo essersi finalmente messo alle spalle quella serie di infortuni che avevano limitato il suo utilizzo in blucerchiato, era riuscito a chiudere in crescendo guadagnandosi i gradi di titolare, Sala non sembra più rientrare nei piani del Doria e per lui si profila una cessione ormai certa.

La Samp nella giornata di venerdì ha reso noti i numeri di maglia per la prossima stagione e nella lista presentata, al pari di quello di Capezzi, non appare proprio il nome dell’ex Amburgo e .

Sala, che nelle ultime stagioni ha indossato la maglia numero 7 (numero non preso da nessun compagno) è dunque fuori dal progetto tecnico di Eusebio Di Francesco e presto potrebbe ripartire da una nuova piazza. Il suo nome nelle ultime settimane è stato accostato a quello del , ma si è parlato anche dell’ipotesi qualora Conti dovesse lasciare la compagine meneghina.