Calciomercato Sampdoria, Ferrero: "Verdi vuole venire"

Ferrero sulla possibilità di acquistare Verdi dal Napoli: "Ho offerto a De Laurentiis i soldi che ha pagato ma lui ha chiesto cifre insostenibili".

Acquistato la scorsa estate dal , Simone Verdi non è riuscito a ritagliarsi lo spazio che sperava nella sua prima annata alla corte di Carlo Ancelotti. 22 presenze in , a cui vanno aggiunte una in e una in .

Un minutaggio di poco più di 800' che ha spinto l'attaccante a pensare anche a una possibile partenza dopo soli dodici mesi, voglioso di giocare con più continuità come fatto nelle stagioni precedenti in rossoblù. A confermarlo Massimo Ferrero, presidente della che vorrebbe portare il giocatore in blucerchiato.

Ospite di 'Sportitalia', il patron del club genovese ha infatti parlato di un'offerta presentata al Napoli per Verdi, consapevole della voglia del giocatore di provare un'esperienza alla Sampdoria. Offerta che ha però trovato il 'no' secco di Aurelio De Laurentiis.

"Verdi ora è una pista meno possibile. Aurelio fa il suo lavoro, lo saluto e lo stimo. Aurelio quando ti deve chiedere una cosa viene lì e sta otto ore e ti vuole pagare di meno. Il ragazzo da loro non gioca e vorrebbe venire da noi. Ho offerto a De Laurentiis i soldi che ha pagato ma lui ha chiesto cifre insostenibili".

Una proposta da 25 milioni di euro dunque, tanto quanto il Napoli ha speso un anno fa per prelevare il giocatore dal . Un'offerta troppo bassa però per De Laurentiis che, per il momento, ha dunque chiuso le porte a una partenza di Verdi direzione Sampdoria.