Calciomercato Sampdoria, Andersen al Lione: affare chiuso

Niente Milan, manca solo l'ufficialità per il passaggio di Andersen dalla Sampdoria al Lione: accordo trovato, affare da 25 milioni più 5 di bonus.

Affare fatto: Joachim Andersen è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del . Ormai manca solo l'ufficialità. Nel mirino anche del dopo l'arrivo di Marco Giampaolo in rossonero, il difensore della proseguirà la propria carriera in .

Nella giornata di ieri blucerchiati e francesi hanno infatti trovato un accordo definitivo, come riportato da 'Sky Sport', con il giocatore che si trasferirà oltralpe per 25 milioni di euro più 5 di bonus. Cifre che hanno permesso ai due club di chiudere l'operazione.

Arrivato in nell'estate del 2017, quando la Sampdoria lo acquistò dal Twente, il danese lascia l' dopo due anni e con 39 presenze accumulate nella massima serie. 32 di queste sono arrivate tutte nell'ultima stagione, quando Andersen si è affermato come uno dei punti fermi dei blucerchiati di Giampaolo, mostrando tutte le proprie qualità.

Per questo motivo il nuovo allenatore del Milan lo avrebbe portato con piacere in rossonero ma così non sarà. Il futuro di Andersen si chiama infatti Lione.