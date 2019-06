Calciomercato Sampdoria, Andersen: "E' il momento di andare"

Approdato alla nell’estate del 2017, Joachim Andersen è reduce dalla stagione della definitiva consacrazione. Diventato un titolare inamovibile al centro della difesa blucerchiata, il centrale danese ha attirato su di se l’attenzione di diversi club importanti.

Non è un caso quindi che il suo sia uno dei nomi più caldi in ottica calciomercato (si è parlato anche dell'interesse di ed ) e a quanto pare, la sua avventura all’ombra della Lanterna potrebbe già essere arrivata al capolinea.

Lo si evince dalle parole rilasciate a bt.dk, con le quali di fatto anticipa il suo addio alla Samp.

Per Andersen di certo non mancano le pretendenti.

A Genova Andersen ha avuto la possibilità di crescere e di imporsi come un difensore di sicuro affidamento.

“Sono migliorato molto alla Sampdoria, un club che ho scelto per la sua bravura con i giovani. Hanno creduto in me ed ho lavorato con un allenatore che è considerato tra i migliori in nell’organizzare la difesa. Adesso mi sento pronto per il prossimo passo”.