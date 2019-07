Calciomercato, Saliba passa all'Arsenal: è ufficiale

Giornata di annunci per l' : dopo quello dell'acquisto di Dani Ceballos dal , ecco l'ingaggio di William Saliba dai francesi del .

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Il difensore classe 2001 arriva a titolo definitivo ma rimarrà in prestito per una stagione tra i 'Les Verts', prima dell'approdo a tutti gli effetti a Londra nella prossima estate.

Un trasferimento che fa felice Unai Emery, impaziente di vedere all'opera il volto nuovo dei 'Gunners'.

"Siamo lieti che William si unisca a noi. Molte squadre lo volevano, ma ha deciso di venire qui e far parte del nostro futuro. Rimarrà in la prossima stagione per accumulare più esperienza, non vediamo l'ora che si unisca al nostro gruppo".