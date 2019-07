Calciomercato Roma, Zaniolo verso il Tottenham: nell'affare Alderweireld e Sissoko

Baldini oggi incontrerà il Tottenham per parlare di Zaniolo, gli Spurs sono pronti ad offrire anche Moussa Sissoko. La Juventus chiede di aspettare.

Neppure il ritorno anticipato dalle vacanze dovrebbe bastare a Nicolò Zaniolo per restare alla . Oggi infatti, secondo 'Il Corriere dello Sport', Franco Baldini è atteso nella sede del per trattare la sua cessione.

Gli Spurs d'altronde sono molto interessati a Zaniolo e oltre al difensore Alderweireld, molto gradito alla Roma, vorrebbero inserire nell'affare pure il centrocampista Moussa Sissoko.

La Roma però insieme ai due giocatori pretende anche un importante conguaglio economico e su Zaniolo resta vigile pure la , che al momento deve concentrarsi sulle uscite.

Ecco perché Paratici avrebbe chiesto all'agente Vigorelli di frenare la trattativa col Tottenham, promettendogli un affondo bianconero entro la fine di agosto o al più tardi nella prossima stagione.

La Juventus infatti vorebbe che Zaniolo rimanesse alla Roma per rimandare di un anno l'investimento e non perdere il controllo del giocatore.

Lo stesso Zaniolo, in realtà, se dovesse lasciare la Capitale preferirebbe trasferirsi a ma se oggi Tottenham e Roma dovessero trovare un accordo non si opporrebbe alla cessione.

Pochettino d'altronde stravede per Zaniolo che inoltre a Londra, a differenza di quanto avverrebbe alla Juventus, sarebbe sicuramente titolare e potrebbe conquistarsi un posto a .

Intanto mercoledì 18 luglio, con ben quattro giorni di anticipo rispetto al previsto, Zaniolo tornerà a Roma per mettersi a disposizione di Fonseca. Sempre che la sua cessione al Tottenham per quella data non sia già stata definita.