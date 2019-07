Calciomercato Roma, Zaniolo puntato dal Tottenham: Aldeweireld in cambio

Il Tottenham vuole approfittare dell'interesse giallorosso per Aldeweireld e puntare in maniera decisa all'acquisto di Zaniolo.

Il torna all'attacco per Nicolò Zaniolo. Stavolta con un'arma in più: Toby Alderweireld. Visto l'intesse della per il difensore belga, infatti, gli Spurs vogliono puntare al giovane centrocampista italiano grazie alla cessione del 30enne giocatore di Pochettino.

Dopo Ndombele, infatti, secondo il Daily Mail, il Tottenham ha messo Zaniolo come priorità per il centrocampo e vista l'ingente spesa per il francese vuole abbassare i 50 milioni richiesti dalla Roma inserendo Aldeweireld nell'affare. Per ora una semplice idea, che potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane.

Il Tottenham è del resto alle prese con la gestione dei giocatori in scadenza contrattuale, decisa a non perdere a costo zero nè Aldeweireld nè Eriksen: entrambi non rinnvoeranno e in caso di mancata cessione in questo calciomercato, andranno via a zero nel 2020.

Zaniolo, appena divenuto ventenne, è reduce da una grande stagione con la Roma in cui ha conquistato anche la Nazionale maggiore: su di lui c'è anche la , ma per ora la società di Pallotta non ha ricevuto offerte sostanziose per un suo immediato addio.

La Roma non ha comunque come priorità massima il rinnovo di Zaniolo, visto e considerando come l'incontro con l'agente del giocatore previsto ieri è stato annullato: il suo procuratore chiede comunque un incremendo di due milioni, visti gli appena 300.000 euro percepiti.

Se il Tottenham proporrà venti milioni più Aldeweireld la Roma difficilmente accetterà, visto il valore di Zaniolo ormai salito alle stelle. Il mancato rinnovo però potrebbe spingere verso l'addio, seppure a cifre più alte rispetto a quelle nella mente del team londinese.