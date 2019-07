Calciomercato Roma: Veretout alle visite, poi la firma

Veretout sarà un giocatore della Roma: il centrocampista è a Villa Stuart per le visite mediche prima di firma e annuncio. Con lui anche Diawara.

Mancano solo i crismi dell’ufficialità, ormai però non ci sono più dubbi: Jordan Veretout nella prossima stagione vestirà la maglia della .

Il centrocampista transalpino è arrivato nella capitale nella serata di venerdì in treno direttamente da Firenze ed oggi, alle 8,30, ha fatto capolino a Villa Stuart per effettuare le visite mediche di rito che precederanno la firma sul contratto con scadenza 2024. Con lui anche l'altro acquisto in mediana, Amadou Diawara , già ufficializzato qualche settimana fa.

#Veretout arriva a Villa Stuart per le visite mediche! pic.twitter.com/EjQ9VUgxPO — VoceGiallorossa.it (@VoceGiallorossa) 20 luglio 2019

Si chiude quindi quella che è stata una delle trattative più lunghe di questa calda estate di calciomercato. Veretout , che era stato trattato anche da e , arriverà dalla con la formula del prestito oneroso da un milione di euro, con obbligo di riscatto fissato a 16, più eventualmente altri 2 milioni di bonus.

Cresciuto nel , Veretout , 26 anni, nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di e . Nell’estate del 2017 l’approdo alla Fiorentina, squadra nella quale si è imposto come uno dei centrocampisti più completi della .